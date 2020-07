Covid-19. Cerca de 18% das infecções em Lisboa têm origem desconhecida

Veja também:

Cerca de 18% das infecções por Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) têm origem desconhecida, um valor que corresponde à média nacional. Já nas regiões Centro e Norte, a percentagem ascende aos 26% e 27%, respetivamente.

Os dados foram avançados pelo deputado do PSD Ricardo Baptista Leite, à saída da décima reunião no Infarmed. "Quando vemos o número de pessoas com infecção sem qualquer ligação epidemiológica, ou seja, fora dos surtos- que não sabemos como é que se infectaram, no fundo infecções não controladas - na região de Lisboa são 18%, que é a média nacional, na região Centro e Norte essa percentagem sobe para os 26% e 27%, respetivamente", adiantou o parlamentar.

De acordo com os indicadores divulgados pelos epidemiologistas aos decisores políticos presentes no auditório do Infarmed, há, neste momento ,48 surtos de Covid-19 fora da região LVT, "quando há duas semanas eram apenas 12 e, portanto, mais de metade continham a ser naturalmente na região de Lisboa".