Câmara de Paços de Ferreira encerrada após casos Covid-19

A Câmara de Paços de Ferreira está temporariamente encerrada, depois de terem sido detetados mais quatro casos positivos de Covid-19 entre os trabalhadores.

Em comunicado, o município do Norte informa que todos os trabalhadores no edifício sede da autarquia fizeram testes, tendo sido detetadas quatro situações. “Aguardam-se, ainda, os resultados da totalidade dos testes de despistagem realizados ontem e que deverão ser conhecidos ao longo das próximas horas”, pode ler-se no texto colocado no Facebook.

Os quatro infetados com o novo coronavírus resultam dos testes realizados, na terça-feira, a todos os funcionários, depois de naquele dia ter sido conhecido um caso positivo num colaborador do município do distrito do Porto.



A autoridade de saúde pública local, em articulação com a autarquia, “face à situação descrita, decidiu pelo encerramento temporário do edifício sede do município, encontrando-se todos os colaboradores em isolamento obrigatório para os que foram testados positivos e isolamento profilático para os demais”.

Os contactos com o município continuarão a estar disponíveis e via telefone e email. “Apesar dos constrangimentos a Câmara Municipal, os seus funcionários e todo o executivo, não deixarão de continuar a trabalhar, garantindo aos munícipes toda a ajuda e colaboração necessária, sobretudo num momento tão complexo e difícil que o concelho, o país e o mundo atravessam”, adianta o comunicado.

Já nos últimos dias uma Escola Básica e uma fábrica de móveis do concelho foram encerradas depois de confirmados nove casos positivos.

Em Portugal, morreram 1.629 pessoas das 44.416 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.