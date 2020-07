Balanço DGS. Mais duas mortes e 443 casos, 74% em Lisboa e Vale do Tejo

ANA CRISTINA CERDEIRA PEDRA

08 jul, 2020 14:53

Quanto eu lamento as formas de liderança que o nosso país adapta. Mas mais lamento ainda, nada fazermos para que as coisas mudem. Eu aprendi, se quero que as coisas mudem, tenho de começar por mim, eu tenho de mudar. Certo é que a mudança dá trabalho, exige esforço, exige dedicação, muitas vezes até alguma exposição e por aí.... ah e tal, agora não posso, não me dá jeito, tenho um compromisso senão até ía, .... desculpas e mais desculpas. Este país dificilmente evoluirá com a necessidade que impera, porque o seu povo, não evoluí e uma nação só cresce, só melhora, só evoluí quando o seu povo evoluir. Continuamos a ser o "povo de brandos costumes" , ladramos, comemos e calamos. Será que nem esta pandemia servirá para abrirmos os olhos? Chiça que somos tumba!!!!!