Brasileiro pode ser o primeiro portador de VIH curado apenas com medicação

Um homem de 34 anos com o vírus da imunodeficiência humana (VIH) em São Paulo, Brasil, pode ser a primeira pessoa seropositiva curada usando apenas medicamentos.

O caso, apresentado esta terça-feira num estudo da Universidade Federal de São Paulo, publicado na revista Science, alimenta agora esperanças de que se possa chegar a uma cura para a sida.

O homem foi diagnosticado com VIH em outubro de 2012. Durante 48 semanas (11 meses), foi tratado com uma combinação de antirretrovirais e nicotinamida, substância conhecida por ser a forma ativa da vitamina B3.

O tratamento foi interrompido em março de 2019 e após 57 semanas (13 meses) sem receber a medicação e a fazer exames regulares, o DNA de VIH nas células do paciente continuou negativo, assim como seu exame de anticorpos de HIV.

A aparente ausência do vírus no sangue do denominado "paciente de São Paulo" leva a crer que o paciente poderá ter sido curado, embora os próprios responsáveis pelo estudo alertem que não dispõem de resultados definitivos suficientes, e que não passou o tempo necessário para se poder confirmar essa possibilidade.

O estudo testou ao todo 30 pacientes, que receberam combinações de medicamentos diferentes, além do tratamento padrão contra o vírus. Nenhum deles apresentou resultados como o paciente de 34 anos.

"Este caso é extremamente interessante, e espero que possa impulsionar estudos adicionais para uma cura para o VIH", afirmou Andrea Savarino, médico do Instituto de Saúde de Itália que foi um dos líderes do teste, em uma entrevista à instituição NAM Aidsmap.

No entanto, o médico lembra que quatro outros pacientes foram tratados com a mesma mistura de medicamentos, mas não tiveram os mesmos efeitos positivos. "Este resultado muito provavelmente não pode ser reproduzido. Esta é uma primeira experiência [preliminar], e não faria previsões para além disso", explicou Savarino.

O infectologista Ricardo Sobhie Diaz, ressalvou, em entrevista ao El País, que “ainda não sabemos se ele está curado”.

“Vamos refazer a pesquisa, usando os medicamentos que observamos que funcionaram melhor, e com um novo grupo de pacientes”.

Até agora só duas pessoas tinham sido curadas, através de transplantes de medula de alto risco