Tribunal suspende descida do Casa Pia

O Casa Pia anunciou, em comunicado, que o Tribunal Central Administrativo do Sul suspendeu a decisão da Liga de Clubes de despromover o clube ao Campeonato de Portugal.

"O Casa Pia congratula-se com a decisão proferida pelo Tribunal Central Administrativo do Sul, que, fazendo Justiça, concedeu provimento à Providência Cautelar requerida pelo CPAC, e suspendeu a deliberação da AGE da LPFP, de 08.06.2020, no segmento decisório que, ratificando a decisão da Direcção da LPFP de 05.05.2020, despromoveu o CPAC ao Campeonato de Portugal", pode ler-se.

O clube diz que aguardará pela decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, mas poderá, à data, inscrever-se para a próxima temporada na II Liga.

"Manter-nos-emos firmes na luta pelos legítimos interesses do Casa Pia Atlético Clube, aguardando com serenidade os ulteriores desenvolvimentos dos processos pendentes no Tribunal Arbitral do Desporto", termina.

A II Liga ficou fora do programa de retoma da atividade desportiva aprovada pelo Governo.

A direção da Liga aprovou, em 5 de maio, a conclusão definitiva da II Liga devido à pandemia de Covid-19, promovendo Nacional e Farense à I Liga e despromovendo Cova da Piedade e Casa Pia ao Campeonato de Portugal.