Recuperação do Portimonense vale a Paulo Sérgio prémio de melhor treinador do mês

Paulo Sérgio, treinador do Moreirense, foi eleito o melhor treinador do mês de junho, depois de uma recuperação que coloca a equipa algarvia na luta pela manutenção.

O técnico conquistou onze pontos em cinco jogos disputados, num período em que não perdeu qualquer partida.

O Portimonense venceu o Gil Vicente, Marítimo e Famalicão e empatou contra o Santa Clara e Benfica.

Com 27,78% dos votos, o técnico de 52 anos superou Pepa (18,89%), do FC Paços de Ferreira, e Emanuel Ferro, do Sporting CP, que recebeu 14.44% dos votos.

O Portimonense continua em lugar de descida, em 17º, com 27 pontos, a três do Tondela e Vitória de Setúbal, quatro do Belenenses e sete do Paços de Ferreira e Marítimo.