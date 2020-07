Natxo González não espera FC Porto ansioso pela conquista do título

Natxo González, treinador do Tondela, não espera defrontar um FC Porto com níveis de ansiedade acrescidos pela possibilidade de assegurar o título de campeão já esta quinta-feira. Em conferência de imprensa, o técnico destaca a experiência da equipa portista e do seu treinador.

"Tem um treinador com nível para transmitir e questionar estes momentos a nível emocional. Sabem que é um jogo importante, ganhando os três pontos e o Benfica perdendo podem ser campeões", começou por dizer.

Apesar de reconhecer o poderio e favoritismo do FC Porto, o técnico espanhol não esconde a vontade de querer somar pontos contra os dragões.

"Vamos enfrentar uma equipa muito poderosa comparada connosco. Vamos tentar exprimir as poucas possibilidades que podemos ter em percentagem para poder somar, essa é a nossa intenção. Vamos da melhor maneira possível contrariar essas fortalezas e creio que vamos ter o nosso momento, as nossas possibilidades, veremos se conseguimos aproveitar", explica.

Natxo já encara o FC Porto como "segura o próximo campeão da Liga", e reconhece que "é difícil contrastar todas as suas virtudes, como a bola parada, talento dos seus jogadores, capacidade física".

Tondela "esperava ser campeão nacional"

À entrada para a 31ª jornada, o Tondela está em 15º lugar na tabela, apenas três pontos acima da linha de água. Questionado sobre se esperava uma época mais tranquila, o treinador reagiu com huor.

"Sonhava ser campeão em Portugal, mas não é possível, há muita diferença com os candidatos. Sabemos no Tondela qual é o seu objetivo e o seu potencial", disse.