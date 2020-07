Marítimo vence no Bessa e praticamente assegura a manutenção

O Marítimo venceu, esta quarta-feira, a sua terceira partida consecutiva, no Estádio do Bessa contra o Boavista, por 1-0, e praticamente assegurou a manutenção na I Liga.

A formação insular abriu o marcador com um golo de Joel Tagueu, aos 27 minutos, assistido por Milson. A equipa do Boavista ficou condicionada quando, aos 44 minutos, o defesa Fabiano viu o segundo cartão amarelo e obrigou a equipa de Daniel Ramos a jogar o resto da partida reduzida a dez unidades.

Já nos descontos finais, o Boavista viu novamente um jogador ser expulso, Paulinho, com um cartão vermelho direto.

O Marítimo soma a terceira vitória seguida e soma 37 pontos, registo que praticamente garante a manutenção à equipa madeirense. Caso o Portimonense perca esta jornada, o Marítimo fica com a manutenção matematicamente garantida.

O Boavista volta a perder, depois de ter somado uma derrota no Estádio da Luz, na última jornada. A equipa portuense está no 10º lugar, com os mesmos 38 pontos.