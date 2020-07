Lito Vidigal estreia-se no Setúbal em busca de pontos para fugir à despromoção

Depois da saída do espanhol Julio Velazquez e de Meyong ter assumido provisoriamente o comando da equipa, Vidigal tenta interromper uma série de 12 jogos sem vencer e quatro derrotas consecutivas, que deixa os sadinos na 16.ª posição, com 30 pontos, apenas três acima da zona de despromoção.

O treinador Lito Vidigal estreia-se, esta quarta-feira, no comando do Vitória de Setúbal, procurando importantes pontos na luta pela manutenção na I Liga de futebol, na visita ao lanterna vermelha Desportivo das Aves, na 31.ª jornada, a partir das 21h15.

Já despromovido, o Desportivo das Aves, 18.º posicionado, não vence há 11 encontros e na primeira volta perdeu em casa do Vitória de Setúbal, por 1-0.

No primeiro encontro da ronda, marcado para as 19h00, o Boavista, 10.º classificado, com 38 pontos, recebe o Marítimo, 12.º, com 34, numa partida entre dois conjuntos tranquilos na tabela.

A 31.ª jornada pode marcar a conquista do título pelo FC Porto, caso os dragões vençam na quinta-feira em casa do Tondela e o Benfica, segundo posicionado, perca em Famalicão no mesmo dia.