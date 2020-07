Fúria do Sporting e caminho aberto para Jesus no Benfica

O futuro treinador do Benfica continua a ser tema do dia nos jornais desportivos e já todos assumem que Jorge Jesus é o alvo de Luís Filipe Vieira.

É com outro tema quente dos últimos dias que o "Record" faz manchete: "Fúria de leão". O Sporting está revoltado com a arbitragem de Tiago Martins em Moreira de Cónegos.

Árbitro acusado de demorar mais de hora e meia a escrever relatório. Battaglia diz que "não apitar o agarrão é estranho e duvidoso", numa referência a um lance no último minuto do jogo, em que Coates, alegadamente, sofreu falta na área do Moreirense. O árbitro viu as imagens e manteve a decisão de não assinalar penálti.



Hugo Viana foi suspenso 30 dias, por injúrias ao árbitro, e o Sporting vai recorrer do castigo ao diretor desportivo, revela "A Bola". É também no jornal "A Bola" que vêm as últimas sobre Feddal, central pretendido pelos leões para a próxima temporada.

"William Carvalho pode ajudar no negócio por Feddal". Bétis vai vender médio e leões têm direito a pelo menos cinco milhões de euros. Essa valor poderá ajudar nas negociações com o clube de Sevilha pelo central marroquino.



Na manchete do jornal "O Jogo", destaque para a luta entre Sporting e Braga aquece dentro e fora de campo: "O pódio faz faísca". Ataque às arbitragens alimenta corrida à entrada direta na Liga Europa. "O Jogo" faz o histórico de todas as críticas de lisboetas e minhotos.

Há, ainda, um levantamento estatístico puxado para a primeira página: "Soares recupera domínio dos ares". Sétimo golo de cabeça evitou o maior jejum do brasileiro.

Do mercado de transferências, o jornal de Global Media destaca que Noah Holm é aposta para o ataque do Vitória de Guimarães. Avançado norueguês de 19 anos do Leipzig fica com cláusula de 50 milhões de euros.

O "Record" deixa, ainda, um alerta: "Desporto em risco". Regresso das modalidades coletivas, em contexto de pandemia de Covid-19, nas mãos do Governo. Só futebol profissional tem condições para voltar. Médicos alertam para problemas de saúde nos jovens.