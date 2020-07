Famalicão focado em si próprio pode "dar" título ao FC Porto

Foi em Famalicão que o FC Porto perdeu na retoma do campeonato e será no mesmo estádio que os dragões poderão dar, indiretamente, a machada final na luta pelo título de campeão nacional. Este é um cenário que pode acontecer caso o FC Porto triunfe em Tondela e os famalicenses vençam o Benfica.

Pela frente, os encarnados terão a equipa sensação da época, que neste momento ocupa lugar de acesso à Liga Europa. Um Famalicão, como sublinha o presidente do clube, muito centrado em si e, por essa via, a poder provocar dissabor nos campeões nacionais

"Claro que pode acontecer [título do FC Porto na jornada 31]. Estamos focados nos objetivos que existem no seio do grupo. O nosso foco é em nós próprios. É claro que acreditamos sempre em alcançar a vitória. Estamos muito felizes com o trabalho feito, independentemente do que acontecer", diz Jorge Silva, em entrevista a Bola Branca.

O Famalicão, esta temporada, já venceu Sporting e FC Porto, no Minho, e esta quinta-feira pode fazer o pleno frente aos grandes, com o contexto acrescido da eventualidade de ter protagonismo na atribuição do título.

Benfica reabilitado

Confiante q.b. no potencial do Famalicão para derrotar o Benfica, Jorge Silva está também consciente de que as águias, após a saída de Lage e entrada de Veríssimo, retomaram a sua "vocação natural".

"As chicotadas psicológicas têm, por vezes, efeitos imediatos. Era um Benfica em quebra constante e após a mudança de treinador já retomou a sua vocação natural. Acredito que será um pouco mais difícil, mas não podemos olhar para o nosso adversário e devemos focar-nos no nosso trabalho", reforça o presidente do FC Famalicão.



A relação com a SAD continua saudável, e Jorge Silva sublinha que os adeptos famalicenses estão "muito felizes e orgulhosos" com o trabalho da sociedade e da equipa. Não faltará apoio, garante nestas declarações à Renascença, "aconteça o que acontecer" daqui até final.