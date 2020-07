Douglas Tanque eleito melhor avançado do mês da I Liga

Douglas Tanque foi eleito o melhor avançado do mês da junho da I Liga. O ponta de lança do Paços de Ferreira reuniu 21,11% das preferências dos treinadores. Quatro golos em cinco jogos e o papel decisivo que teve na reabilitação do clube na tabela valeram o prémio ao brasileiro.

Corona, do FC Porto, com 12,22% dos votos, e Toni Martínez, ponta de lança do Famalicão, com 11,11%, ficaram no pódio do mês.