Sheffield United vence Wolves e tira Arsenal de lugar europeu

O Sheffield United recebeu e venceu o Wolverhampton, por 1-0, num jogo importante na luta pela qualificação europeia.

Os "blades", a equipa sensação da temporada, chegou ao golo da vitória nos descontos finais, aos 90+3 minutos, por John Egan.

A equipa de Nuno Espírito Santo alinhou com quatro portugueses de início: Rui Patrícia, Rúben Neves, Moutinho e Diogo Jota. Bruno Jordão, Daniel Podence e Rúben Vinagre ficaram no banco de suplentes e Pedro Neto está lesionado.

Este resultado permite ao Sheffield regressar ao sétimo lugar, posição de qualificação europeia, com 51 pontos. O Wolves mantém os mesmos 52 pontos, no sexto lugar. Atrás, seguem Arsenal, com 50 pontos, Burnley, com 49, e Tottenham, com 48.

Outros resultados

Manchester City 5-0 Newcastle

West Ham 0-1 Burnley