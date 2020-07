Santos aceita derrota na justiça com o Barcelona, por Neymar, e enaltece exemplo do Real Madrid

O Santos disse que vai acatar a derrota sofrida na justiça no conflito com o FC Barcelona na transferência de Neymar, e espera que os catalães sigam o exemplo do Real Madrid quando quiserem futebolistas seus.

Na terça-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) recusou dar seguimento ao recurso do Santos no âmbito da queixa contra o FC Barcelona feita à FIFA devido à transferência de Neymar, com valores muito superiores pagos ao futebolista. O clube, que atualmente é treinado pelo português Jesualdo Ferreira, pedia ao FC Barcelona uma indemnização de cerca de 61,2 milhões de euros, por danos e prejuízos na transferência.