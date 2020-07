Roma vence Parma e ganha nova vida na luta pela qualificação europeia

A AS Roma, de Paulo Fonseca, voltou às vitórias, esta quarta-feira, por 2-1, frente ao Parma, e ganha uma nova vida na luta pela Liga Europa.

Depois de três derrotas seguidas, que colocaram a continuidade do treinador português no cargo, a equipa da capital venceu, em casa, mas começou a perder.

Kucka abriu o marcador, aos 9 minutos de jogo, e Mkhitaryan ainda empatou para a Roma, aos 43 minutos. Já na segunda parte, Veretout, assistido pelo arménio, marcou o golo da vitória, que permite à equipa romana respirar mais tranquilamente.

A Roma volta a vencer e ocupa o 5º lugar, com 51 pontos, os mesmos do que o Nápoles, na 6ª posição, e mais dois do que o AC Milan.

Na equipa do Parma, o capitão português Bruno Alves foi titular e somous os 90 minutos.

Outros resultados

Fiorentina 0-0 Cagliari

Génova 1-2 Nápoles

Atalanta 2-0 Sampdoria

Bolonha 1-2 Sassuolo

Torino 3-1 Brescia