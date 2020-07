Mordidela vale quatro jogos de castigo a Patric

Patric, defesa espanhol da Lazio, foi suspenso por quatro jogos depois de ter mordido Giulio Donati, do Lecce, durante a partida de terça-feira à noite.

O Comité de Disciplina da Série A não tardou em decidir e suspendeu o espanhol em quatro jogos, o que significa que Patric não será opção contra o Sassuola, Udinese, Cagliari, e no possível jogo do título contra a Juventus, de Cristiano Ronaldo.

Donati, que foi mordido, explica que aceitou o pedido de desculpa do jogador da Lazio e pediu para que não se critique o defesa.

"O Patric pediu-me desculpa logo a seguir. O gesto foi castigado de forma correto com um vermelho, mas não me magoou. Peço para que pensem bem antes de criticarem de forma tão dura. Ele fez as coisas certas, e pediu-me desculpa. Outros jogadores deram-me um pontapé e nem pediram desculpas", diz.

O espanhol também já se retratou nas redes sociais. Para além da suspensão, Patric terá de pagar uma multa de 10 mil euros.

Luis Suárez já tinha causado o mesmo momento insólito em duas ocasiões diferentes, contra o Chelsea, ao serviço do Liverpool, quando mordeu Ivanovic e foi suspenso por dez partidas.

Em 2014, Suárez mordeu Chiellini, num jogo do Campeonato do Mundo. Nessa ocasião, a FIFA suspendeu o jogador durante quatro meses, sendo que o uruguaio perdeu as primeiras partidas ao serviço do Barcelona.