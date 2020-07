Jogador de Mourinho suspenso por quatro jogos por "conduta imprópria e ameaçadora"

O internacional inglês Eric Dier, formado no Sporting, foi castigado pela Federação Inglesa de Futebol com quatro jogos de suspensão e uma multa de 40.000 libras (cerca de 44 mil euros), por confrontar um adepto.

O incidente aconteceu no início de março, antes da suspensão das competições devido à Covid-19, com Eric Dier a subir vários degraus das bancadas, atrás de um adepto em fuga, depois de este ter alegadamente insultado o irmão do jogador, Patrick Dier, durante um jogo.