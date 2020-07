Jogador de Jorge Jesus testa positivo à Covid-19

No Twitter, sem revelar o nome do jogador em causa, o Flamengo comunicou que o atleta "foi prontamente afastado, colocado em quarentena e substituído por outro".

Um jogador do Flamengo, treinado por Jorge Jesus, testou positvo à Covid-19, informou o clube brasileiro, esta quarta-feira.

Este caso positivo do novo coronavírus acontece numa altura em que, segundo a imprensa, a situação negativa no Brasil (mais de 1,6 casos e 66 mil mortes) pode ser um dos fatores que levem Jorge Jesus a trocar o Flamengo pelo Benfica, no verão.

Depois da final da Taça Rio, o Flamengo só volta a jogar em agosto, a contar para o recomeço do Brasileirão. Paragem já criticada publicamente pelo treinador português.

