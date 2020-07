Ibrahimovic. "Se tivesse chegado mais cedo, o Milan estaria noutra situação"

Zlatan Ibrahimovic continua a olhar para o espelho e não vê muitos com mais qualidade do que ele. Com as suas declarações, os adeptos do Milan podem, mesmo, pensar que é possível o clube viver um conto de fadas.

"Estamos bem e tenho pena de o campeonato estar no fim. Estaríamos noutra situação se eu estivesse cá desde o primeiro dia", disse o ponta de lança sueco, reforço do inverno do clube.

O Milan está no 5.º lugar da Serie A, não é campeão há nove anos e já não tem hipóteses de se qualificar para a Liga dos Campeões. Resta lutar pela Liga Europa, o que é manifestamente insuficiente para Ibrahimovic.