Espanha. Atlético de Madrid volta a atrasar-se

O Atlético de Madrid empatou 1-1 na visita ao Celta de Vigo, pelo que o Sevilha o poderá igualar no terceiro lugar da Liga espanhola de futebol, à 35.ª de 38 jornadas.

Sem João Félix, a recuperar de um edema ósseo, os colchoneros adiantaram-se logo no primeiro minuto, com Morata e beneficiar de espaço para encostar, na pequena área.

O empate surgiu aos 49, com Fran Beltran, em invulgar gesto técnico, a elevar a bola cruzada na direita e colocá-la fora do alcance de Oblak.

O Atlético de Madrid soma agora 63 pontos, mais três do que o Sevilha, que na quinta-feira visita o Athletic Bilbau, sendo que o Real Madrid lidera com 77, mais quatro do que o FC Barcelona.

Antes, o Valência, com Gonçalo Guedes a titular, impôs-se ao Valladolid por 2-1, garantindo o triunfo somente aos 89 minutos, em remate de fora da área do sul-coreano Kang-In Lee, de apenas 19 anos.

O uruguaio Maximiliano Gómez adiantou o Valência, aos 30, a concluir rápida transição ofensiva, tendo Victor Garcia empatado, aos 47, em remate à meia-volta, na zona frontal.

O Valência subiu provisoriamente ao oitavo lugar, com 50 pontos, a um de um lugar na Liga Europa, enquanto o Valladolid é 13.º, com 39, 10 pontos acima da linha de despromoção.

Na quarta-feira, o FC Barcelona recebe o Espanyol no duelo da cidade Condal, enquanto o Real Madrid só joga na sexta-feira, em casa com o Alavés.