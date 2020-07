Barcelona vence dérbi e despromove Espanhol

O Barcelona venceu, em casa, o dérbi catalão frente ao Espanhol, por 1-0, resultado que dita a despromoção do rival.

O único golo da partida foi apontado por Luis Suárez, aos 56 minutos, depois de as duas equipas terem visto jogadores serem expulsos. O jovem Ansu Fati entrou ao intervalo e foi expulso três minutos depois, por uma entrada de sola.

Aos 53 minutos, Pol Lozano também foi expulso para a equipa do Espanhol, por uma entrada violenta sobre Gerard Piqué.

Com este rersultado, o Barcelona soma agora 76 pontos e tem menos um do que o Real Madrid, que ainda não jogou nesta jornada.

O resultado tem mais impacto para a equipa do Espanhol, que estava obrigada a vencer para não ver matematicamente confirmada a despromoção. A formação catalã mantém os 24 pontos e é a primeira formação com a despromoção confirmada, a quatro jornadas do fim.

Nélson Semedo foi titular na equipa do Quique Setién, mas saiu ao intervalo. Raúl de Tomás, ex-Benfica, foi titular na formação do Espanhol.