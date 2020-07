Renault oficializa regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1

A Renault oficializou, esta quarta-feira, o regresso de Fernando Alonso à Fórmula 1, com 39 anos, dois anos depois de ter deixado a categoria.

O acordo já estava fechado desde a véspera, de acordo com a "Sky Sports", e foi agora confirmado. Alonso é o substituto de Daniel Ricciardo, que já anunciou que representará a McLaren na próxima temporada, e será companheiro de equipa do francês Esteban Ocon.

Fernando Alonso volta à equipa que já representou em duas ocasiões diferentes e pela qual venceu dois Mundiais seguidos, em 2005 e 2006.

"A Renault é a minha família, onde vivi as minhas melhores memórias da Fórmula 1, com dois Mundiais, mas agora olho em frente. É uma grande fonte de orgulho e com grane emoção que regresso à equipa que me deu a minha oportunidade no início da minha carreira e que agora me dá a oportunidade de regressar ao mais alto nível", afirmou Alonso, em declarações reproduzidas no site oficial da Renault.