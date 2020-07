Como a promoção de Miguel Oliveira pode levar Crutchlow para a Aprilia?

À primeira vista não há qualquer relação entre a promoção de Miguel Oliveira à KTM oficial em 2021 e a provável transferência de Carl Crutchlow para a Aprilia. No entanto, reunidas as peças, percebe-se que há um efeito dominó entre as duas situações e tudo devido a Pol Espargaró.

A confusão nas ligações começa a explicar-se, precisamente, com a saída do espanhol da KTM, abrindo caminho à ascensão do piloto português da Tech3 para a Red Bull KTM. Pol Espargaró tem acordo com a Honda oficial para 2021.

Com a chegada de Espargaró, Álex Márquez, que ainda não se estreou pela Honda oficial no MotoGP, será despromovido para a LCR, formação apoiada pelo construtor japonês.

É aqui que entra Carl Crutchlow. O britânico, desde 2015 na LCR, irá perder o lugar na equipa pela qual conquistou 19 pódios. Crutchlow ainda não atira o capacete ao chão, mas admite que "as chances de continuar são baixas".

"Conseguimos 19 pódios, mas agora eles têm outras cartas na mesa. Se eles não ficarem com o Taka [Takaaki Nakagami], eu poderia ficar, mas acho que as chances disso são baixas", disse o piloto, em declarações ao "bikesportsnews".



Crutchlow não quer ficar apeado e admite que correr pela Aprilia é uma possibilidade que lhe agrada. "Quero divertir-me, não se trata de dinheiro. Acho que ajudar a desenvolver a RS-GP [moto da Aprilia] com o Aleix [Espargaró] pode ser muito divertido", assume.

Aleix Espargaró tem lugar na Aprilia para 2021, mas falta definir o seu companheiro de equipa. A marca italiana ainda aguarda pela decisão do Tribunal Arbitral do Desporto sobre o recurso de Andrea Iannone.

O italiano foi suspenso, a 31 de março, por doping no GP da Malásia de 2019. Iannone é piloto da Aprilia, mas caso se confirme a suspensão verá o contrato revogado.