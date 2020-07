Centeno e os conflitos de interesse. "Não conseguia encontrar emprego em Portugal nas próximas décadas"

Mário Centeno disse aos deputados que as questões de conflito de interesse como as que lhe estão a ser colocadas não acontecem noutras regiões do euro.

O ex-ministro das Finanças Mário Centeno está a ser ouvido no parlamento a propósito da sua designação pelo Governo para governador do Banco de Portugal, sucedendo a Carlos Costa, que está em funções há 10 anos.

Mário Centeno disse, esta quarta-feira, no Parlamento, que não fazem sentido os ataques de que tem sido alvo e que lhe apontam conflitos de interesse vários para assumir o lugar de governador do Banco de Portugal. Novo Banco, Caixa Geral de Depósitos ou Banif são alguns desses dossiês que geram polémica. Sobre esses assuntos, afirmou que apesar de ter estado envolvido nos processos, não esteve na tomada de decisão direta. E disse que se assim fosse "não conseguia encontrar emprego em Portugal nas próximas décadas".

Elencou ainda aqueles que serão os pilares da sua ação enquanto Governador: a supervisão exigente e eficiente; a participação na condução da política monetária; a definição da política macroprudencial que evite a transmissão de riscos no sector bancário; e a credibilização do sector para a estabilidade financeira.

“A independência não é outorgada, é conquistada na ação”, sublinhou. “A independência do Banco de Portugal não se questiona nem se impõe”, acrescentou, ao mesmo tempo que disse que espera que no seu mandato a instituição não seja uma "torre de marfim" e que o trabalho que ali será feito tenha a participação dos portugueses.

Numa fase posterior começaram as intervenções dos partidos, qprimeiro do PS, através do deputado Fernando Anastácio que argumentou que esta audição tem de se focar no "mérito" do candidato e no que quer fazer à frente do Banco de Portugal, nomeadamente sobre o eurosistema, e não "outra coisa qualquer"

"O currículo é à prova de bala", disse Anástácio.



Em relação a uma possibilidade de intromissão no trabalho do gabinete de estudos do Banco de Portugal, onde trabalhou antes de ingressar no Governo, Centeno disse que o seu trajecto recente, "mostra como consegui ancorar a minha sensibilidade política na minha capacidade técnica".

Estas palavras não convencem o PSD, que através do deputado Duarte Pacheco rebateu: "O PSD é contra a sua nomeação para o cargo de governador do BdP. Entendemos que não preenche as condições para exercer com independência e credibilidade o cargo de governador do Banco de Portugal".