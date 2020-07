Banco de Portugal. Iniciativa Liberal lança providência cautelar para impedir nomeação de Centeno

Em relação à motivação de Centeno, já antes o deputado do PSD Duarte Pacheco lançou uma provocação a Mário Centeno. No inicio do debate o ex-ministro das Finanças alegou o cansaço com o cargo para abandonar as funções governativas, justificação que Pacheco usou mais à frente no debate.

"Dada a insatisfação com o processo legislativo, iremos interpor providencia cautelar para que nomeação não ocorra antes do processo legislativo", anunciou João Cotrim de Figueiredo.

A informação foi avançada pelo deputado João Cotrim Figueiredo durante a audição do ex-ministro das Finanças no parlamento a propósito da sua designação pelo Governo para governador do Banco de Portugal, sucedendo a Carlos Costa, que está em funções há 10 anos.

A Iniciativa Liberal vai avançar com uma providência cautelar para impedir a nomeação como governador do Banco de Portugal de Mário Centeno.

Mário Centeno garantiu ainda que se chegar a governador poderá fazer até quatro nomeações para o conselho de administração do Banco de Portugal. “O interesse público tem de ser algo que esteja completamente claro nos currículos das pessoas que vão ocupar esses lugares”, prometeu.

Atualmente, a administração do Banco de Portugal, ainda encabeçada por Carlos Costa, conta com o vice-governador, Luís Máximo dos Santos, e três administradores: Ana Paula Serra, Hélder Rosalino (que está em funções fora do seu mandato desde setembro passado) e Luís Laginha de Sousa.



Todos têm um passado

Sob o tema da elegilbilidade para os cargos no Banco de Portugal, Mário Centeno defendeu ainda que "não podemos pensar de barato, que as pessoas, por terem passado recente [na banca ou no Governo], eram só por si passíveis de censura ou de dúvida metódica como a que tem sido levantada”, enfatizou.

Durante toda a audição, Mário Centeno foi bombardeado pelos deputados coma existência de vários dossiês em que se envolveu enquanto ministro e com os quais vai voltar a trabalhar como governador.

Ainda sobre o conflito de interesses, “nós não conseguimos ter realidades independentes se não tivermos pessoas qualificações e competência técnica dessas pessoas”. “Depois, há um conjunto de situações que se colocam e que devem ser analisados casuisticamente”.

Centeno recordou a nomeação do secretário de Estado do PSD, Hélder Rosalino, para o conselho de administração em que ninguém questionou os critérios de independência.



Mário Centeno deixou ainda implicito que não pedirá escusa em questões relacionadas com os bancos, nomeadamente Banif e Novo Banco. A justificação é a de que essas questões foram decididas pelo Banco de Portugal e não por si enquanto ministro das Finanças.

"Foram decisões do Conselho de Administração do Banco de Portugal. A não ser que tenhamos um conflito do BdP com o BdP quando forem revisitar estes dossiers", explicou.



