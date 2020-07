Banco de Portugal. Iniciativa Liberal lança providência cautelar para impedir nomeação de Centeno

A Iniciativa Liberal vai avançar com uma providência cautelar para impedir a nomeação como governador do Banco de Portugal de Mário Centeno. A iniciativa foi anunciada pelo deputado João Cotrim Figueiredo durante a audição do ex-ministro das Finanças no parlamento a propósito da sua designação pelo Governo para governador do Banco de Portugal, sucedendo a Carlos Costa, que está em funções há 10 anos.

"Dada a insatisfação com o processo legislativo, iremos interpor providencia cautelar para que nomeação não ocorra antes do processo legislativo", anunciou João Cotrim de Figueiredo.

O deputado disse que a iniciativa é tomada "enquanto cidadão [e] em defesa das pessoas que [o] elegeram" . "Penso que esse direito ainda me assiste", sublinhou.

O CDS através de Cecília Meireles referiu que “há, de facto, uma indiscutível maioria que se diz contra a sua nomeação mas há uma maioria factual que votou de forma a viabilizar a nomeação”.



Mário Centeno, por seu lado, terminou a audição a reiterar algo que disse várias vezes durante as quase três horas em que foi ouvido pelos deputados da comissão de Finanças. "Sinto-me qualificado, motivado e apoiado para estas funções".

Em relação à motivação de Centeno, já antes o deputado do PSD Duarte Pacheco lançou uma provocação a Mário Centeno. No início do debate o ex-ministro das Finanças alegou o cansaço com o cargo para abandonar as funções governativas, justificação que Pacheco usou mais à frente no debate.

O deputado social-democrata disse que quando se cansar de ser deputado também vai tentar encontrar nova ocupação no Banco de Portugal. "Já sei o que fazer quando estiver cansado", gracejou.

Centeno não deixou Duarte Pacheco sem resposta, e depois de enumarar os desafios que o esperam, retorquiu. “Não há cansaço que me valha, se estiver cansado o melhor é meter férias. Não é encontrar atividades que dão trabalho noutras ocupações”, defendeu.

O PSD salientou ainda o que considera ser uma incoerência de Centeno: quando houve erros foi responsabilidade do governo anterior, quando correu bem foi mérito de Centeno.