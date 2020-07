Projeções económicas de Bruxelas pressionam acordo no Conselho Europeu

Os comentadores do programa "Casa Comum" da Renascença consideram que a Europa vai ter que dar uma resposta decisiva no pacote de medidas a levar à mesa dos chefes de Estado e de Governo na próxima semana.

Francisco Assis e Paulo Rangel concordam com a posição expressa esta semana pelos primeiros-ministros de Portugal e de Itália num encontro de preparação sobre o Conselho Europeu dos próximos dias 17 e 18.

Assis e Rangel debateram as novas previsões económicas apresentadas pela Comissão Europeia que agravou as suas estimativas de recessão para todos os Estados-membros. No caso de Portugal estima agora uma contração de 9,8% do PIB (Produto Interno Bruto), muito acima da anterior projeção de 6,8%, mas também da do Governo, de 6,9%.

Os líderes europeus vão debater e tentar aprovar as propostas da Comissão Europeia para o fundo de recuperação (com um valor global de 750 mil milhões de euros) e o Quadro Financeiro Plurianual (2021/2027).

No programa desta semana, Assis e Rangel debateram ainda a proposta de nomeação do comentador socialista para o cargo de Presidente do Conselho Económico e Social. O antigo eurodeputado recusa a tese de que o convite para o cargo serve para calar um crítico da direcção do Partido Socialista. No primeiro debate depois de aceitar o desafio que o surpreendeu, Assis promete fomentar o diálogo e a produção de propostas.

A proposta de alteração da frequência dos debates parlamentares com o Primeiro-Ministro, o acordo para a intervenção do Estado na TAP e a lista de restrições de mobilidade definida pelo Governo britânico foram outros temas debatidos na edição desta semana do "Casa Comum", parceria da Renascença com a Euranet, rede europeia de rádios.