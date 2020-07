Veríssimo não sabia que o FC Porto joga antes do Benfica nesta jornada

"Pode não acreditar, mas não sabia que o Porto joga antes de nós", respondeu o treinador, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Famalicão. O FC Porto pode ser campeão já esta quinta-feira, se vencer em Tondela (19h15) e o Benfica perder em Famalicão (21h30).

"Uma vitória traz outra forma de estar de qualquer equipa profissionais e foi o que aconteceu connosco nestes dias", complementa. A fórmula para chegar à vitória, admite, passará por um método semelhante ao idealizado por Bruno Lage.

"Estive integrado numa equipa técnica com uma ideia de jogo com a qual me identifico. Será a mesma linha, com uma ou outra dinâmica diferente", confirma.



Confirmado até ao final da época como treinador interino do Benfica, Veríssimo não quis comentar as notícias que dão conta do interesse do Benfica em contratar Jorge Jesus e sublinhou que a possibilidade de continuar como técnico principal, na próxima época, é cenário que está em cima da mesa.

