Veríssimo leva 22 para Famalicão, sem novidades

Nélson Veríssimo mantém os mesmos 22 convocados para a deslocação do Benfica a Famalicão, na quinta-feira.

Taarabt, com uma entorse no tornozelo direito, e Grimaldo. devido a lesão no ligamento lateral interno do joelho esquerdo, continuam indisponíveis.

O Benfica joga em casa do Famalicão, esta quinta-feira, às 21h30, e precisa de pelo menos empatar para evitar que o FC Porto possa celebrar o título de campeão nesta jornada.

Os 22 convocados

Guarda-redes: Ivan Zlobin, Odysseas e Mile Svilar;

Defesas: Nuno Tavares, Tomás Tavares, André Almeida, Ferro, Rúben Dias e Jardel;

Médios: Chiquinho, Florentino, Pizzi, Cervi, Julian Weigl, Zivkovic, Gabriel, Samaris e Rafa;

Avançados: Dyego Sousa, Vinícius, Seferovic e Jota.