No Brasil garantem que Jesus não troca o Flamengo pelo Benfica

Em declarações ao jornal "A Bola", Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, garante que não foi contactado por Luís Filipe Vieira, mas revela que a informação já lhe foi oficiosamente confirmada.

Confortável no Flamengo, o técnico assumiu compromisso com os seus jogadores de conquistar todos os títulos possíveis. Jesus quer ficar e não pretende manifestar publicamente a sua intenção por respeito ao Benfica, acrescenta o "globoesporte".

O "globoesporte" garante que Jorge Jesus não pretende deixar o Flamengo. O Benfica está interessado no regresso do treinador , mas aquele site brasileiro assegura que voltar já a Portugal não está nos planos de JJ.

O dirigente do clube brasileiro assegura que não há qualquer cláusula no contrato de Jesus que preveja a sua saída para Portugal e manifesta-se tranquilo em relação à possibilidade de saída do treinador.

"Acredito que enquanto estiver aqui vai dar o máximo. O final vai ser bom, seja qual for", diz Marcos Braz. Jesus foi campeão brasileiro pelo Flamengo, venceu a Taça dos Libertadores, a Supertaça sul-americana, a Supertaça brasileira e esta noite pode conquistar a Taça Rio e o Campeonato Carioca.

O Benfica procura o sucessor de Bruno Lage, demitido devido aos maus resultados, e Jorge Jesus está no topo das preferências de Luís Filipe Vieira, que entretanto anunciou recandidatura à presidência do clube em outubro.

Nelson Veríssimo será treinador interino até ao final da época.