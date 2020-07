Jesus no Benfica é tema que não diz respeito a Veríssimo

Nelson Veríssimo não comenta as notícias que dão conta da possibilidade de Jorge Jesus ser o seu sucessor no Benfica. O treinador interino, confirmado até ao final da época , entende a curiosidade, mas argumenta que é assunto que não lhe diz respeito.

"Não se coloca essa possibilidade [de continuar na próxima época] Foi-nos colocada tarefa de orientar equipa até à final da Taça", reforçou.

Luís Filipe Vieira estará empenhado em contratar Jorge Jesus, apesar do Brasil se garantir que o treinador pretende continuar no Flamengo. Marcos Braz, vice-presidente do clube carioca, disse, em entrevista ao jornal "A Bola", que tem conhecimento oficioso do interesse do Benfica.