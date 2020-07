Gaspar Ramos quer Jesus, mas sem contratações "às toneladas"

Gaspar Ramos, antigo vice-presidente do Benfica, considera que Jorge Jesus "está na calha" e concorda com o eventual regresso do técnico ao Benfica. Ainda assim, avisa que pode constituir um "pau de dois bicos" para Luís Filipe Vieira, em vésperas das eleições de outubro.

Em entrevista a Bola Branca, Gaspar Ramos assume que "toda a gente sabe do desejo do presidente" do Benfica em contratar Jorge Jesus, um treinador "que se adapta à sua própria maneira de ser".

"É um treinador que supera as falhas que a estrutura tem tido, sobretudo, na gestão do plantel. Tem esse mérito, independentemente dos defeitos, e portanto, acho que Jorge Jesus está na calha. Até pelo problema que se vive no Brasil e que pode ajudar a essa decisão. Se vier e conseguir bons resultados até às eleições, naturalmente que Vieira ganha com uma facilidade enorme. Se começar a correr mal desportivamente, aí, as coisas ficam muito complicadas para Luís Filipe Vieira", adverte.

Gaspar Ramos admite, contudo, que, com o atual treinador do Flamengo, Luís Filipe Vieira mudará, sem "dúvida nenhuma", o paradigma de aposta na formação que tem vindo a sustentar nos últimos anos:



"Claro que podemos ter outro tipo de problemas, como desajustes financeiros. Ou talvez ele possa ter aprendido, e tem essa obrigação, e passe a fazer contratações cirúrgicas em vez de contratações às toneladas. Se ele for capaz disso, o Benfica pode melhorar, sem dúvida."