Flamengo reage a interesse do Benfica em Jesus. "Não há nada para negociar"

Marcos Braz, vice-presidente para o futebol do Flamengo, garante ao jornal "A Bola" que não conversou com Jorge Jesus sobre a sua eventual saída e diz não estar "a par oficialmente" de contactos entre as partes, embora admita que o Benfica - pelo que lhe foi dito por amigos portugueses – tem, de facto, interesse em ver o treinador de regresso ao Seixal.

Na mesma entrevista, Marcos Braz assegura ter com Jorge Jesus uma relação “o mais leal possível” e confia que o treinador não se furtará a esclarecer o que pensa do futuro. “No dia em que ache que tem de falar de um assunto importante comigo, falará", declara, depois de deixar expressa a ideia de que nada tem “a negociar” porque a sua relação com o atual treinador do Flamengo “é maior do que isso, muito maior do que isso”.

Marcos Braz conclui que enquanto Jorge Jesus estiver no Flamengo “vai dar o máximo” e que “o final vai ser bom, seja ele qual for”.

Esta madrugada, à 1h30, o Flamengo defronta o rival Fluminense no Maracanã, à porta fechada, para a final da Taça Rio. Se vencer, o Flamengo também vence o campeonato estadual.

O Benfica procura o sucessor de Bruno Lage, demitido devido aos maus resultados, e Jorge Jesus está no topo das preferências de Luís Filipe Vieira, que entretanto anunciou recandidatura à presidência do clube em outubro.

Nelson Veríssimo será treinador interino até ao final da época.