Artes performativas invadem ruas de Setúbal

Na quarta-feira volta a cena, em A Gráfica, às 21h30, a peça “Poema à Duração”, projeto encenado por Jean Paul Bucchieri, a partir do texto homónimo do austríaco Peter Handke, Prémio Nobel da Literatura em 2019. Com interpretação de João Lagarto e colaboração dramatúrgica de David Antunes, este trabalho, “apresentado em estreia absoluta, assume-se como uma reflexão filosófica sobre o conceito de duração e de tempo.”

Encenação, conversas e uma mostra imersiva

Já na quinta-feira, a Praça de Bocage é palco, a partir das 21h30 do espetáculo/encenação, “Asa d’Areia”, da companhia sineense Teatro do Mar, “que funde o vídeo documental e o conceptual com o circo contemporâneo”, nomeadamente a arte do equilíbrio, no arame e na corda bamba, a dança e as formas animadas.

Antes, contudo, pelas 19h00, o certame proporciona, novamente no espaço A Gráfica, uma conversa em torno do significado “Ser artista emergente na linha do Sado”, dinamizada pela Revista FOmE. Iniciativa que vai contar com a participação de Sérgio Braz D’Almeida, João Bordeira, João Fortuna e Inês Pucarinho, e moderação de Patrícia Paixão.

Até quinta-feira ainda tem a possibilidade de visitar a mostra imersiva “CTRL + ALT + ERROR”, que está patente em A Gráfica, pretendendo colocar o visitante “num estado de profunda reflexão, transportando-o entre colagens analógicas e projeções holográficas, numa narrativa entre passado, presente e futuro, através de um olhar saltitante, das tribos primitivas da Amazónia à indústria do século XXI, entre o lixo e a floresta intocada e entre o sublime e o grotesco”, acrescenta, em comunicado, o município de Setúbal.