Vietto a um passo da recuperação no regresso do Sporting a Alcochete

Luciano Vietto está de regresso aos treinos, esta terça-feira, depois do empate do Sporting em casa do Moreirense.

O argentino e também Francisco Geraldes foram integrados sob vigilância médica, enquanto Luiz Phellype continua em recuperação.

Os titulares da partida contra o Moreirense fizeram apenas treino de recuperação física. Rúben Amorim chamou Gonçalo Costa, Chico Lamba, Babacar Fati, Hevertton Santos, Nuno Moreira, João Silva e Daniel Bragança ao treino da equipa principal.

O Sporting volta a treinar às 10h00 de quarta-feira. Os leões voltam a jogar na sexta-feira, em casa, contra o Santa Clara.