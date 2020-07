Sporting denuncia "erros inexplicáveis" de arbitragem

O Sporting fez duras críticas à equipa de arbitragem, após o empate 0-0 contra o Moreirense, e deu conta de três lances que considera terem sido mal ajuizados por Tiago Martins e Jorge Sousa (videoárbitro).

Segundo os leões, ficaram duas grandes penalidades por assinalar a seu favor - uma aos três minutos, sobre Jovane, e uma "falta grosseira" aos 29, sobre Coates - e terá sido perdoado o segundo amarelo a um jogador do Moreirense, Abdu Conté.

Em comunicado, o Sporting aponta que "bastou uma sequência de vitórias" da equipa de Rúben Amorim "para os árbitros começarem a ter erros inexplicáveis".

"Já sabemos que quanto mais fortes estivermos, mais pedras vão colocar no nosso caminho. Hoje [segunda-feira], foi um desses dias, mas continuaremos a trilhar o nosso rumo e cada vez mais fortes", pode ler-se.

O Sporting não foi além do nulo em Moreira de Cónegos, em partida da 30.ª jornada do campeonato, apesar de ter jogador cerca de 40 minutos com mais um jogador.

A equipa lisboeta está no terceiro lugar, com 56 pontos, menos 11 que o Benfica e mais três que o Braga, que há menos de uma semana acusou o Sporting de ser "o clube mais beneficiado" do campeonato pelas arbitragens.

[notícia atualizada às 11h01]