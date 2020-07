Só com os "miúdos" não dá. Sporting tem de ir ao mercado, avisa Luís Vidigal

Luís Vidigal, antigo médio e dirigente do clube, considera que, caso queira rivalizar com Benfica e FC Porto na corrida ao título nacional, o Sporting tem de reforçar-se com jogadores de "peso internacional", aliando estes aos jovens valores da sua formação.

Em declarações a Bola Branca, Vidigal frisa que é "absolutamente" necessário ir ao mercado na próxima janela, para construir a fórmula que permitirá ao Sporting sonhar com o regresso às grandes conquistas.

"Caso contrário, será um ano valioso em termos de aposta na formação, mas, desportivamente, sem sonhar muito com o título. É uma realidade", argumenta o antigo médio e dirigente leonino.

Para Vidigal, "o facto de o Sporting ser um clube formador, dos melhores do mundo, não significa capacidade para lutar ano após ano por títulos":

"Terão de ser sempre contratados jogadores com experiência internacional, jogadores com peso, não sobrecarregando do ponto de vista financeiro as contas do clube, que garantam equilíbrio e experiência suficiente para que esta juventude possa crescer. Isso sim, esse misto de jogadores poderia ser a fórmula exacta para que o Sporting pudesse rapidamente recuperar o estatuto de poder competir com Benfica e FC Porto. A pensar só nos jogadores da formação, terá um longo percurso para consolidar essa dita formação."