Rúben Amorim. “Devíamos ter ganho”

O treinador do Sporting considera que, apesar dos erros da arbitragem de Tiago Martins, os leões deveriam ter vencido o Moreirense e não empatado.

Na sala de imprensa, Rúben Amorim referiu que “mesmo com os dois penáltis que deviam ter sido assinalados e a expulsão do lateral-esquerdo [Abdu Conté], devíamos ter ganho. Vamos de ter de continuar a trabalhar no que podemos controlar e tentar fazer o máximo”.

No resumo da partida em Moreira de Cónegos, o técnico dos leões lamentou a falta de eficácia.

“A ideia de jogo esteve lá, contra 11 ou contra 10. Conseguimos empurrar o Moreirense, mas continuámos a definir mal. Depois o jogo tornou-se estranho com muitas substituições, lançamentos, quebrou um bocado o ritmo. Tentámos ganhar e não conseguimos”, referiu.

O Sporting vinha num ciclo de triunfos e Rúben Amorim desvalorizou o empate.

“Não entrei em euforias quando estávamos a ganhar e agora também não vou ficar mal. O caminho é o mesmo. Temos problemas em todas as áreas e há que continuar a trabalhar para melhorar a equipa. Ainda assim, gosto de ver esta preocupação com um empate do Sporting, mas não há drama nenhum”, concluiu.

A equipa de Alvalade é terceira na I Liga, com mais três pontos que o Sp. Braga e a 11 do Benfica, a quatro jornadas do fim.