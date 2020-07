Deficiência. “Temos de testar mais para evitar surtos”

Quando o Instituto da Imaculada abriu portas, em 1933, em Lisboa, destinava-se apenas a crianças e jovens surdos, mas com a escola inclusiva a dar resposta a estas casos, em 2002 alargou o apoio. “Só trabalhamos com deficiência profunda, nomeadamente quem tem défice cognitivo com outras problemáticas associadas, sendo as mais comuns o autismo, numa situação não verbal e com dificuldade de adaptação a um contexto de sala de aula normal, e situações de multideficiência”, explica à Renascença o diretor técnico, Pedro Rodrigues.

Sob a orientação das Irmãs Franciscanas da Imaculada, esta Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) tem atualmente três grandes valências, a educação especial (primeiro ciclo e pré-escolar) é frequentada por 30 a 33 crianças, no máximo, encaminhadas preferencialmente pelo ministério da educação; o Centro de Atividades Ocupacionais (CAO) tem 37 utentes e lista de espera, e é tutelado pela Segurança Social, tal como o Lar de apoio, que acolhe crianças e jovens dos 6 aos 18 anos, de segunda a sexta-feira. Aqui, a lotação é de 22 utentes, mas esse número irá ser reduzido, por causa da pandemia. “Estamos a preparar a reabertura e parte das medidas de prevenção implicam uma redução da lotação, para aumentar as distâncias de segurança e implementar os procedimentos de segurança”, explica Pedro Rodrigues.

No CAO vão tentar manter o número de utentes, mas com alterações. “Vamos abrir mais um espaço, seguindo as recomendações da Segurança Social, e distribuir um grupo por duas salas. Portanto, mantemos os 37, mas em vez de termos quatro salas a funcionar, vamos ter cinco”, o que implica mais pessoal para além dos 35 funcionários que atualmente têm. “Já fizemos mais duas contratações e renovámos uma terceira, portanto vamos ter mais pessoas para fazer esta rotação pelas salas”, diz Pedro Rodrigues, para quem a grande preocupação é a segurança dos utentes e dos trabalhadores, que vão continuar a receber formação, até durante as férias. “Isto está a ser muito exigente para os nossos funcionários, que estão a dar o melhor de si, mas a maioria vai estar em formação na primeira semana de agosto, exatamente para prepararmos a reabertura em setembro”.

Desde que reabriram, em maio, apenas para um terço dos utentes, que seguem todos os procedimentos de segurança. “Estamos a fazer controlo de temperaturas à entrada, utilização de luvas, máscaras e de batas, ou seja, a roupa só é utilizada aqui dentro”. Até agora houve um único caso positivo. “Foi detetado antes de reabrirmos, quando fizemos o despiste a todos os alunos e utentes, surgiu um utente positivo, e que já não retornou”, revela Pedro Rodrigues, que não esconde a preocupação. “Um dos nossos grandes receios, e de instituições como a nossa, é o risco do surto, de entrar um caso positivo que não consigamos detetar, e de repente passa a vários casos. Aí, instituições como a nossa não têm alternativa senão fechar, pelo menos durante algum tempo, para interromper as cadeias de transmissão”.

Testar é urgente

Pedro Rodrigues diz que as instituições que acolhem deficientes têm de ser apoiadas para testar utentes e funcionários, se se quiser evitar surtos como os que têm acontecido em lares de idosos. “Nós, Instituto da Imaculada, estamos a fazer o possível para fazer a nossa própria campanha de testes preventivos, mas não estamos a receber as garantias de financiamento para poder manter isso durante muito tempo”. Diz que as autarquias podem e devem ajudar mais, por exemplo, disponibilizando recursos humanos. “Se calhar as próprias câmaras municipais vão ter que avançar, porque têm mais recursos humanos”. E deixa o apelo: “Nós, que estamos no terreno, ao longo deste próximo ano vamos precisar de apoio concreto e eu gostava que esse apoio chegasse antes de apareceram os casos positivos, porque quando começarem a aparecer os casos positivos já pode ser tarde para algumas pessoas. Se conseguíssemos antecipar íamos conseguir poupar vidas”.

Pedro Rodrigues reconhece que o Estado “está a fazer o que pode”, mas é preciso agilizar procedimentos e decisões. “Quando entramos em contacto com a direção-geral de saúde, com o ministério da educação ou com a segurança social, percebemos que a estrutura e a capacidade de acompanhamento dos técnicos que têm é muito reduzida”.

“O Estado manteve alguma linha de financiamento, mas houve e continua a existir dificuldade em articular e perceber em tempo útil as necessidades que nós, instituições, temos”. E dá como exemplo a preparação do próximo ano letivo. “Só para ter uma ideia, nós fazemos encomendas de dois mil e três mil euros de EPIS (Equipamentos de Proteção Individual), e essa verba ainda não está assegurada, portanto, estamos todos a fazer aqui um esforço e uma ginástica. No nosso caso recebemos algum apoio financeiro da Junta de Freguesia da Estrela, que é a instituição pública que mais nos tem apoiado nesta fase, mas sinto que a câmara municipal, a Segurança socia, a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Educação deviam fazer mais”.

“Poucas famílias conseguiram manter terapias e houve perda de capacidades”

O Instituto da Imaculada teve de encerrar a 16 de março e só reabriu parcialmente a 25 de maio, um intervalo de tempo que se revelou demasiado longo. “Há famílias que têm muita dificuldade em lidar 24 sobre 24 horas com uma criança, um jovem ou um adulto completamente dependente, e muitas começaram a entrar em crise. Se adicionarmos a isso o facto de algumas terem carências sociais, pode ficar mesmo muito complicado. Até mesmo a questão da alimentação. Tivemos meninos a voltar, não vou dizer subnutridos, mas em piores condições do que quando foram, mas neste momento já começam a recuperar em termos de peso e higiene”, conta o responsável pela instituição.

Pedro Rodrigues explica que enquanto estiveram encerrados não deixaram de apoiar as famílias à distância, mas perceberam que não era eficaz. “Já ativámos um serviço de apoio domiciliário, mas temos algumas limitações em termos de recursos humanos”. Também aqui tem valido a ajuda da Junta de Freguesia da Estrela, que assegurou apoio alimentar a cerca de 20 famílias que ali têm os filhos, e permitiu as visitas a casa das famílias. “Em maio começámos a fazer algumas visitas domiciliárias a famílias que têm crianças com multideficiência e que tem de fazer adaptações de posturas, fazer a higiene. Então, os nossos técnicos vão lá e definem um protocolo de procedimentos, como dar banho, como vestir, como fazer higiene da melhor forma possível”.

O objetivo é que as crianças percam o que já tinham ganho com as terapias que recebem habitualmente no Instituto, mas não tem dúvidas em afirmar que nesta fase “muito poucas famílias conseguiram manter um regime de apoios e terapias em que existia ganho, e a maioria vai ter perdas de capacidades”.

Aulas à distância? “Estas crianças precisam de apoio presencial”

Pedro Rodrigues lamenta que a realidade dos deficientes e das instituições que os apoiam sejam muitas vezes ignoradas pelo Estado, e dá como exemplo a solução das aulas à distância, que não servem para alunos com deficiência profunda, como são os que o Instituto da Imaculada acolhe, e que não podem ser esquecidos. “Estas crianças e jovens têm que ser colocados no mapa. Quando as pessoas fazem uma lei a nível nacional pensam nos alunos que têm características mais comuns, mas pensar num apoio remoto para uma pessoa que tem paralisia cerebral, que não é autónoma a comer, na higiene, nem para ir casa de banho, às vezes estamos a dar é mais trabalho à própria família, que para além de estar a assegurar os cuidados ainda tem de estar ali a criar a sessão do zoom, e a tentar ver as atividades”.

“Temos que ter muito cuidado ao criar esta lógica de apoio remoto, perceber se somos de facto uma mais valia. As crianças com necessidades educativas especiais precisam de apoio presencial”, sublinha.

O próprio uso de máscara, como medida preventiva, pode ser um problema para crianças e jovens que sofrem de multideficiência. “Há uma recomendação para que todas as crianças com mais de 6 anos usem máscara. Nos 65 utentes que prevemos apoiar na reabertura, se calhar só 20 é que conseguem usar máscara. Há ataques epiléticos, crianças têm problemas respiratórios associados, é uma população, de facto, com risco acrescido, e precisaríamos de apoio técnico e de algum tempo para refletir sobre as adaptações para estas situações. É isso que estamos a tentar fazer, mas sentimos que a nível do ministério da educação e da segurança social, as próprias estruturas estão muito sobrecarregadas, e ainda não se conseguiu chegar a estes casos mais específicos”, lamenta.