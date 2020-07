​Cáritas Europa pede criação de Fundo de Emergência Social

A Cáritas Europa e 11 organizações solidárias uniram-se para pedir à União Europeia a criação de um Fundo de Emergência Social para responder à crise provocada pela pandemia de Covid-19.

“Exortamos à criação de um Fundo Europeu de Emergência para os Serviços Sociais de curto prazo durante a pandemia Covid-19, que permita à União Europeia apoiar diretamente a prestação e o acesso aos serviços sociais durante este período de emergência”, lê-se no documento a que a Renascença teve acesso.

As organizações católicas avisam que embora a situação da Covid-19 “pareça estar a melhorar, pelo menos a curto prazo, o sector dos serviços sociais continua a ser fortemente afetado”.

E continua a ser afetado, explicitam, “tanto pela própria situação de saúde pública como pela sua lenta e, por vezes, reativação parcial, como indiretamente, pelas consequências da pandemia sobre os desafios pré-existentes - o subfinanciamento, a escassez de pessoal, os salários pouco atrativos e condições de trabalho e a necessidade de se adaptar às expectativas em evolução por parte das pessoas que utilizam os serviços”.

“O impacto económico e social da crise também deverá conduzir a uma maior procura de serviços sociais, do que antes da pandemia Covid-19”, alertam, declarando que a pandemia “desnudou e exacerbou muitos destes desafios”.

A Cáritas Europa e as 11 organizações solidárias alertam também para o papel essencial dos serviços sociais no apoio “a milhões de pessoas na Europa, ajudando idosos, pessoas com deficiência, crianças e jovens em risco, pessoas em risco de pobreza, sem-abrigo, migrantes, pessoas que sofrem de violência doméstica, e muitas outras para viverem uma vida melhor, mais saudável, mais longa e mais ativa”.

“Mais importante ainda, ajudam as pessoas a usufruir dos seus direitos humanos”, sublinha a declaração conjunta.

A declaração sublinha ainda que os serviços sociais também são essenciais para o mercado e a economia, dando emprego a 11 milhões de trabalhadores, e lembra que as próximas iniciativas da União Europeia, incluindo o Plano de Recuperação da UE, são a oportunidade de “impulsionar ainda mais o processo de uma União Mais Social, reforçando o contributo dos serviços sociais para a Europa, para os seus cidadãos e para a sua economia”.

Neste contexto, as organizações católicas exortam “as instituições europeias a maximizar o potencial do Plano de Recuperação para a Europa, a fim de fortalecer a resiliência e a recuperação por meio de alocações orçamentais que garantam a qualidade e a acessibilidade dos serviços sociais àqueles que mais precisam”.

É também recomendado “às instituições europeias que reforcem o carácter essencial dos serviços sociais, nomeadamente através de uma comunicação direcionada sobre a contribuição dos serviços sociais para a missão e os valores da União Europeia no Plano de Recuperação para a Europa, bem como nos resultados resultantes da comunicação sobre uma Europa social forte para transições justas”.