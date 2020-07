The Independent” assume erro. Medina não disse que queria acabar com o Airbnb em Lisboa

Um artigo de opinião do presidente da câmara de Lisboa publicado no "The Independent" causou polémica por causa de um título da responsabilidade do jornal. O "The Independent" assumiu o erro e já alterou o título.

Afinal, Fernando Medina não disse que queria acabar com o Airbnb na capital.

O título original era "After coronavírus, Lisbon is getting rid of Airbnb and turning short term holiday rentals into homes for key workers" ("Depois do coronavirus, Lisboa vê-se livre do Aibnb e transforma arrendamentos turísticos de curta duração em casas para trabalhadores de serviços essenciais").

O jornal alterou depois para "After coronavirus, Lisbon is replacing some Airbnb and turning short term holiday rentals into homes for key workers". Traduzindo: "Depois do coronavírus, Lisboa substitui alguns Aibnb para transformar arrendamentos turísticos de curta duração em casas para trabalhadores de serviços essenciais".

Esta é a nova versão.

No artigo de opinião, Medina defende que no pós-pandemia têm de ser reavaliadas as prioridades, porque "agora é altura para fazer as coisas de forma diferente", à semelhança do que estão a fazer "muitas outras cidades", e que o foco deve passar a estar não nos turistas mas nos "trabalhadores da linha da frente que ajudaram Lisboa na resposta à crise da Covid-19".