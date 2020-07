Sobe para 22 o número de casos de Covid-19 em Benavente

Subiu para 22 o número de casos positivos de Covid-19 no concelho de Benavente, distrito de Santarém.

O último balanço apontava para cinco pessoas infetadas entre uma comunidade brasileira, na localidade de Santo Estevão. Depois de realizados testes em massa, há agora mais 17 casos positivos, revela à Renascença o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho:

"No domingo, tivemos a realização de 86 testes. Os resultados foram conhecidos ontem [segunda-feira] e, daí, resultaram mais 17 casos positivos. Neste momento, temos um total de 22 casos positivos."

Os casos de infeção dizem respeito a membros de nove famílias da comunidade brasileira que já se encontravam em isolamento domiciliário, assim como os contactos próximos. Algo que leva o autarca de Benavente a acreditar que a situação está controlada.



"As pessoas que deram positivo estão integradas num conjunto de nove famílias que estavam já em isolamento, portanto a situação está perfeitamente confinada. Para além das 22 pessoas com teste positivo, há mais 32 que estão em isolamento e que irão fazer a quarentena. A nossa convicção é de que toda a comunidade está em segurança, no que diz respeito à possibilidade de haver transmissão do vírus", vinca.



Portugal conta 1.620 óbitos e 44.129 casos confirmados de infeção pela Covid-19, de acordo com o último balanço da Direção-Geral da Saúde. Há registo de 13.343 casos ativos e 29.166 pacientes recuperados.