Operação "Barba Ruiva" com 13 detidos e apreensão de “bastante dinheiro, droga e armas”

O mais recente ponto de situação da operação “Barba Ruiva” aponta para 13 detidos, 12 veículos e três motociclos apreendidos, viaturas que eram usadas para tráfico de droga.

Desde manhã que está em curso uma megaoperação da PSP nos concelhos de Espinho, Ovar e Vila Nova de Gaia contra o tráfico de droga e outras atividades ilícitas.

No terreno o comissário da PSP, José Alves, revelou que os “detidos são todos do sexo masculino e maiores de idade”. Explicou ainda que esta era uma investigação que durava há mais de um ano e “contou com, pelo menos, 18 meses de escutas aos suspeitos”.

Durante as buscas realizadas foi encontrado “bastante dinheiro, droga e armas”, tendo ainda sido apreendida cocaína, heroína, liamba e haxixe, acrescentou a PSP, sublinhado que as quantidades só serão apuradas no final da operação.

Os detidos vão ser presentes amanhã a juiz para aplicação da medida de coação.

Esta operação, denominada “Barba Ruiva”, conta com 13 mandados de detenção, 23 mandados de busca domiciliária e 21 de busca não domiciliária.

Segundo uma nota da PSP, "estão a ser empenhadas todas as valências policiais, nomeadamente, da estrutura de investigação criminal, das equipas de intervenção rápida, de trânsito, das brigadas de fiscalização, da patrulha e perito de armas". A operação policial conta ainda com o reforço da Unidade Especial de Polícia.

A operação ainda decorre.