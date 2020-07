Óbidos. Acidente com trator faz mais um morto

Um homem de 80 anos morreu esta terça-feira vítima do despiste de um trator, na Areirinha, no concelho de Óbidos, no distrito de Leiria, em circunstâncias que estão a ser investigadas pelas autoridades, informaram os bombeiros.

O comandante dos Bombeiros de Óbidos, Marcos Martins, disse à agência Lusa que a vítima mortal “encontrava-se com o tórax debaixo da roda da frente do trator”, num terreno onde, alegadamente, estaria a trabalhar.

O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital das Caldas da Rainha, mas os bombeiros “não foram autorizados a remover o corpo, por ordem da GNR" que, às 20h30 aguardava ainda "a chegada da Polícia Judiciária”, explicou o comandante da corporação.

O alerta para o acidente e foi dado 18h26 e no local estiveram 11 operacionais dos bombeiros voluntários de Óbidos, VMER das Caldas da Rainha e GNR, apoiados por quatro viaturas.