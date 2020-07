Mais de 800 professores entram para os quadros entre 37 mil candidatos

Mais 872 professores entraram nos quadros do Ministério da Educação, o que representa a vinculação de mais 330 docentes do que no ano anterior. As listas definitivas do concurso externo estão publicadas no site da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE).

O número de docentes candidatos a este concurso voltou a subir - passando de 34 mil em 2019 para quase 37 mil candidatos, este ano.

Em comunicado, o Ministério da Educação salienta que todos os candidatos admitidos ao concurso externo ordinário, e que não reuniram as condições para a vinculação, mantêm-se para o concurso de contratação inicial, cujas listas serão publicadas nos prazos previstos no calendário do concurso, bem como para as sucessivas reservas de recrutamento, ao longo do ano letivo”.

Agora que já está publicada a lista definitiva referente ao concurso externo, inicia-se o período de aceitação da colocação e apresentação de recurso hierárquico.

Pelas contas do Ministério da Educação, ao longo dos quatro anos da última legislatura, entraram para os quadros cerca de 8 mil docentes – “quer através de vinculações extraordinárias, quer pela “norma-travão” revista, que passou a exigir apenas 3 contratos sucessivos, em qualquer grupo de recrutamento, para que os docentes possam vincular”.