Fundação "O Século" não realiza a habitual colónia de férias por causa da Covid-19

Veja também:

A Fundação “O Século” não vai realizar a sua habitual colónia de férias, por causa da pandemia de Covid-19.

Nos seus mais de 90 anos de história, esta é a terceira vez que a tradicional Colónia de Férias não se realiza. A primeira vez foi durante a II Grande Guerra Mundial. Depois em 1974. E agora não vai acontecer, por causa da pandemia.

A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração, "depois de uma longa e ponderada análise das medidas e orientações da Direção Geral de Saúde e do Instituto Português do Desporto e Juventude".

Os responsáveis da Fundação "O Século" dizem que esta foi uma "difícil decisão", "lamentando e apelando à compreensão de todos" por ter de tomar esta medida excecional. Uma medida que "foi ponderada", "sabendo que os últimos meses têm sido de enorme sobrecarga para as famílias, situação especialmente agravada pelo período de confinamento".

Em comunicado, alegam que a instituição "não teria condições para realizar as habituais atividades de férias em segurança para participantes, colaboradores e todos os utentes".

Recorde-se, que a Colónia de Férias da Fundação “O Século” é herdeira da Colónia Balnear Infantil “ O Século”, que nasceu em São Pedro do Estoril, concelho de Cascais, numa antiga fábrica de conservas, a 10 de Setembro de 1927, concretizando a ideia do então jornalista e diretor do Jornal“ O Século”, João Pereira da Rosa, com o objetivo de proporcionar às crianças mais carenciadas uns dias de férias na praia.

Atualmente, a atividade social da Fundação “O Século” desenvolve-se muito para além da Colónia de Férias. Tem diferentes valências de apoio social, das crianças aos idosos, apoiando diariamente mais de 700 pessoas.