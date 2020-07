De Faro a Lisboa. Correr em homenagem aos profissionais de saúde e contra a violência doméstica

João Paulo Félix parte para a estrada no dia 15 de julho e vai correr o país de “lés a lés”. Começa em Faro e vai terminar em Lisboa. Ao longo das 25 etapas vai correr 1.250 quilómetros, homenagear os profissionais de saúde e sensibilizar a sociedade para a problemática da violência doméstica.

“Eu corro contra a violência doméstica, de certa maneira também para divulgar a causa, pois está provado que quanto mais se fala sobre o problema, alertando, sensibilizando, mais vai baixando essa problemática,” afirma o atleta à Renascença.

A esta causa solidária junta-se ainda uma homenagem a todos os profissionais de saúde. “Quero dar projeção à causa da violência doméstica e agradecer o trabalho realizado pelos profissionais de saúde, que têm sido uns heróis, durante a luta contra a Covid-19”, acrescenta João Paulo Félix.

O atleta de 50 anos revela que já tem “um parceiro/apoiante que vai doar 10 cêntimos por cada quilómetro que corra. Todos os valores angariados vão ser doados a uma instituição que trabalha com pessoas vítimas de violência doméstica”.

O atleta e sociólogo de Salvaterra de Magos conta já no seu palmarés com uma extensa lista de provas. Em 2017, por exemplo, atravessou o país a correr pela estrada nacional 2, entre Chaves e Faro, um percurso feito ao longo dos 739,360 km, durante 14 etapas.

A aventura deste verão surge no “seguimento do trabalho, um trabalho ao nível de buscar desafios cada vez maiores e, sobretudo, no nosso país, em Portugal, nós estamos a sair de uma situação complicada de confinamento e, portanto, também é um hino à alegria, à superação”, acrescenta João Paulo Félix.

O desafio vai ser muito grande, “vai ser muito duro, quer física quer psicologicamente”, admite o atleta, referindo que vai acontecer “no pico do calor, em que as temperaturas vão estar altas” e que vai correr em média 50 km por dia.

Também a nível de gastos, esta será uma iniciativa com muitas despesas inerentes à compra de equipamento, alimentação, estadias ou viagens e, por isso, o atleta conta com alguns patrocinadores e está a angariar fundos através da sua página no Facebook.

Como à experiência e à paixão pelo desporto se junta a vontade de apoiar causas, o atleta acredita que todos os esforços serão recompensados.

“São 25 dias em estrada num país com paisagens lindíssimas, rico em pessoas e gastronomia. Acredito que será uma experiência muito enriquecedora”, assinala o sociólogo que trabalha na área da infância e da juventude em risco e na área do desporto aventura.

João Paulo Félix vai para a estrada do próximo dia 15 de julho. Começa na "Rotunda do k738", em Faro, e vai terminar dia 8 de agosto, frente ao Monumento dos Descobrimentos, em Lisboa. São cerca de 1.250 km a correr ao longo de 25 etapas.