A (nova) vida num centro de apoio a deficientes mentais. “O pior é não poder dar abracinhos"

“Foi difícil. Houve conflitos na minha família, porque sou muito nervosa e discutíamos. Não conseguia ficar parada e fechada em casa o dia todo.”

O desabafo é de Ines Lopes, uma das utentes do Centro de Atividades Ocupacionais, a funcionar na Ajuda. Um centro que faz parte da APPACDM (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) e que, tal como tantas outras instituições ligadas à deficiência, tive de encerrar devido à Covid-19.

Agora, e depois de dois meses e meio de confinamento, as instituições que trabalham com crianças e jovens adultos com incapacidades voltaram a abrir portas.

Com regras apertadas de prevenção da Covid-19, utentes e funcionários tentam recuperar algumas capacidades perdidas destas pessoas. Umas com deficiências mais profundas que outras.

E se para todos os portugueses o confinamento não foi fácil, para estas pessoas com diferentes incapacidades, o isolamento, segundo a técnica Natália Breia, “foi difícil porque provocou um retrocesso das competências”. “Alguns dos jovens chegaram muito mais parados, mais fechados no seu mundo, mais gordos.”

Para esta técnica, há agora “todo um trabalho a ser feito” para recuperar essas competências. “Mas para alguns dos utentes não vai ser fácil, já que a ausência da instituição e do contacto próximo com colegas e funcionários deixou marcas que estão agora a ser tratadas”, explica.

As marcas do confinamento nestes jovens adultos, com incapacidades intelectuais diferentes, requer, agora, segundo diz Natália Breia, “um trabalho mais individualizado, mais próximo, mas que é dificultado pelo uso obrigatório da máscara, tanto a utentes como a técnicos”. “A máscara funciona como uma barreira de comunicação, porque com estas pessoas as emoções, os sorrisos, são essenciais no trabalho que é feito”, admite esta técnica.