"Estou bem e tranquilo". Bolsonaro testa positivo à Covid-19

Na segunda-feira, o Presidente do Brasil afirmou estar com sintomas que poderiam dever-se à Covid-19, tendo o líder brasileiro, de 65 anos, realizado o teste no Hospital das Forças Armadas, em Brasília.

Esse resultado foi divulgado pelo próprio Jair Bolsonaro (e confirmado oficialmente em comunicado pelo ministério da Comunicação Social) esta terça-feira, que, utilizando máscara, confirmou aos jornalista que se encontra infetado com Covid-19.