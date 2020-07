Coronavírus. Brasil com mais 620 mortos

Veja também:

O Brasil registou 620 mortes e 20.229 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda sob investigação uma eventual relação de 4.146 óbitos com a doença, informou o executivo.

O país sul-americano totaliza agora 65.487 vítimas mortais e 1.623.284 casos confirmados desde o início da pandemia no país, registada oficialmente em 26 de fevereiro.

A taxa de letalidade da covid-19 no Brasil está nos 4% hoje, quando 927.292 pacientes infetados já recuperaram e 630.505 doentes continuam sob acompanhamento.

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, 230 das 620 mortes ocorreram nos últimos três dias, mas foram incluídas nos dados desta segunda-feira.

São Paulo (sudeste), o estado mais rico e populoso do Brasil, mas também o foco da pandemia no país, acumula 323.070 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus e 16.134 mortos.

O Rio de Janeiro, que vinha sendo o segundo estado mais afetado, foi ultrapassado este fim de semana pelo Ceará, que tem hoje 122.477 infetados e 6.481 vítimas mortais.

Já o Rio de Janeiro, terceira unidade federativa com mais casos de infeção, totaliza 121.879 pacientes com covid-19 e 10.698 óbitos.

Todas as 27 unidades federativas do Brasil já ultrapassaram as 10 mil pessoas diagnosticadas com o vírus e 13 já têm mais de mil mortos contabilizados desde a chegada da pandemia ao país, que é o segundo com mais infeções e mortes no mundo.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 535 mil mortos e infetou mais de 11,52 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.